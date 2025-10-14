На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Хакасии на молодую девушку завели дело за пропаганду терроризма в Telegram

ФСБ: жительница Черногорска ответит перед законом за поддержку террористов
true
true
true
close
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Хакасии возбудили уголовное дело в отношении 20-летней жительницы города Черногорск за пропаганду деятельности террористических организаций через мессенджер Telegram. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ.

Сотрудники спецслужбы установили, что девушка с января 2024-го по август 2025 года публиковала материалы в поддержку украинских террористических структур. Также девушка выражала враждебное отношение к проведению специальной военной операции. В отношении нее возбудили дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности).

Во время обыска дома подозреваемой силовики нашли военную экипировку и символику украинских террористических и националистических организаций.

В начале октября жителю поселка Ванино в Хабаровском крае вынесли приговор за госизмену и призывы к терроризму. Следствие установило, что в январе 2025 года 42-летний мужчина, занимая должностную позицию, в интернете связался с украинскими кураторами. Он по их указанию переслал видеозаписи с перевозкой военнослужащих и военной техники железнодорожным транспортом.

Ранее в Подольске задержали мужчину за призывы бомбить Москву.

