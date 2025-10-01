Россиянину, пересылавшему украинским кураторам видео с военными, вынесли приговор

Жителю поселка Ванино в Хабаровском крае вынесли приговор за госизмену и призывы к терроризму. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Следствие установило, что в январе 2025 года 42-летний мужчина, занимая должностную позицию, в интернете связался с украинскими кураторами. Он по их указанию переслал видеозаписи с перевозкой военнослужащих и военной техники железнодорожным транспортом. Помимо этого, он публиковал в Telegram-канале комментарии, в которых призывал к террористической деятельности.

В итоге Первый Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена) и части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму). Осужденному назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на год. Суд также на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете.

Ранее ФСБ задержала жителя Мариуполя за службу в террористическом сообществе.