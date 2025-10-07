На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подольске задержали мужчину за призывы бомбить Москву

ФСБ задержала жителя Подольска, который в Telegram призывал атаковать Москву
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Подольске задержали местного жителя, который в проукраинских Telegram-каналах призывал Вооруженные силы Украины наносить бомбовые удары по гражданской инфраструктуре Москвы и предприятиям оборонно-промышленного комплекса в столичном регионе. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, фигурант пытался запугать население и помешать специальной военной операции. В отношении мужчины ГСУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ, предусматривающей до семи лет лишения свободы за призывы к террористической деятельности и пропаганду терроризма.

Во время следственных мероприятий по месту проживания задержанного изъяли мобильные устройства и носители информации. Мужчина признал вину, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ подчеркнули, что гражданам следует воздерживаться от оправдания, пропаганды терроризма и публичных призывов к экстремистской деятельности, напомнив о наступлении уголовной ответственности за подобные действия.

Ранее россиянину, пересылавшему украинским кураторам видео с военными, вынесли приговор.

