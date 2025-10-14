В России резко выросла средняя зарплата работающих осужденных

Средняя зарплата осужденных, привлеченных к труду, с 2019 года выросла на 125% и достигла 33 тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.

По ее словам, помимо роста доходов заключенных, повысилась и их производительность труда — на 84% за тот же период. В 2019 году средний заработок осуждённых составлял около 14,7 тыс. рублей.

Дыбова отметила, что выстроено эффективное взаимодействие между Федеральной службой исполнения наказаний и бизнес-сообществом при участии торгово-промышленных палат. Это, по ее словам, способствует ресоциализации заключенных через трудовую занятость.

Вице-президент ТПП добавила, что региональные палаты активно вовлекают предпринимателей в сотрудничество с исправительными учреждениями. В результате заключены контракты почти на 800 млн рублей и созданы тысячи рабочих мест для осужденных.

