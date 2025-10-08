На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как судимость влияет на состояние здоровья

JAGS: пережившие тюремное заключение люди имеют здоровье хуже, чем их сверстники
true
true
true
close
sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

Пожилые люди, которые когда-либо отбывали тюремное наказание, сообщают о худшем физическом и психическом здоровье, чем их сверстники без судимости — даже если заключение произошло много лет назад. К такому выводу пришли американские ученые. Работа опубликована в журнале Journal of the American Geriatrics Society (JAGS).

В опросе Family History of Incarceration Survey приняли участие 1318 жителей США в возрасте от 50 лет. Согласно результатам, 21% респондентов хотя бы раз в жизни пребывали в местах лишения свободы. Эти участники чаще оказывались мужчинами, не состояли в браке и имели более низкий уровень дохода и образования по сравнению с теми, кто никогда не попадал в тюрьму.

После учета социально-демографических факторов исследователи установили, что факт заключения повышает вероятность плохого физического здоровья почти на 90%. Причем длительность времени, прошедшего после освобождения, не влияла на результат — даже люди, отбывшие наказание более десяти лет назад, демонстрировали сопоставимо низкие показатели здоровья. Влияние на психическое состояние, как отмечают авторы, частично объяснялось более низким уровнем дохода и занятости.

Авторы исследования полагают, что врачам стоит учитывать историю заключения пациентов и направлять их к социальным службам, специализирующимся на помощи бывшим осужденным.

Ранее был назван неочевидный фактор риска развития деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами