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В Ялте появилась игорная зона

В России вступил в силу закон о создании игорной зоны в Ялте
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Depositphotos

На территории пассажирского терминала морского порта Ялты в Крыму начинает работать игорная зона. Такие изменения были внесены в федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», документ был опубликован на портале правовой информации.

Изменения вступили в силу 1 января 2025 года.

Созданная в 2019 году в Крыму игорная зона находилась под Ялтой у поселка Кацивели, но турпоток в этой местности был низким, из-за чего границы игорной зоны изменили. При этом законодательство РФ не допускало изменения границ таких зон ранее чем через 10 лет от их создания.

Согласно изменениям, решено перенести игорную зону в Ялтинский порт. Ожидается, что это поспособствует динамичному развитию Ялты путем формирования благоприятного инвестклимата в сфере туризма, обеспечит развитие региона в целом, рост уровня жизни населения, а также увеличит налоговые поступления в бюджет Крыма.

В декабре стало известно, что в Государственную думу внесли проект закона об уголовном наказании за рекламу нелегальных онлайн-казино. Проект предусматривает, что в Уголовном кодексе появится новая статья 171.2.1, посвященная рекламе таких заведений. Авторы уверены, что мера позволит создать реальный сдерживающий фактор от осуществления деструктивной рекламы.

Ранее муж и жена бросили шестилетнюю дочь в машине ради казино.

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