Под Калининградом 14-летний подросток надругался над первоклассницей в подъезде

В Калининградской области школьник напал на первоклассницу с ножом и изнасиловал

В Калининградской области несовершеннолетний надругался над первоклассницей. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

В пятницу, 10 октября, насильник преследовал девочку, которая возвращалась домой, и зашел за ней в подъезд. Оказавшись с жертвой наедине, он стал угрожать ей ножом, а затем совершил в отношении малолетней преступление против половой неприкосновенности.

«В кратчайшие сроки с момента совершения преступления, оно раскрыто следователями регионального следственного управления во взаимодействии с сотрудниками областного УМВД, личность нападавшего установлена, он задержан оперативными сотрудниками полиции и передан в распоряжение следователей регионального управления СКР», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей»).

По предварительным данным, подозреваемым является 14-летний местный житель. Ведется следствие. Пострадавшей оказывается психологическая помощь.

Ранее родственник украл младенца у матери и изнасиловал его.