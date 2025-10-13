На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Под Калининградом 14-летний подросток надругался над первоклассницей в подъезде

В Калининградской области школьник напал на первоклассницу с ножом и изнасиловал
true
true
true
close
Depositphotos

В Калининградской области несовершеннолетний надругался над первоклассницей. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

В пятницу, 10 октября, насильник преследовал девочку, которая возвращалась домой, и зашел за ней в подъезд. Оказавшись с жертвой наедине, он стал угрожать ей ножом, а затем совершил в отношении малолетней преступление против половой неприкосновенности.

«В кратчайшие сроки с момента совершения преступления, оно раскрыто следователями регионального следственного управления во взаимодействии с сотрудниками областного УМВД, личность нападавшего установлена, он задержан оперативными сотрудниками полиции и передан в распоряжение следователей регионального управления СКР», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей»).
По предварительным данным, подозреваемым является 14-летний местный житель. Ведется следствие. Пострадавшей оказывается психологическая помощь.

Ранее родственник украл младенца у матери и изнасиловал его.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами