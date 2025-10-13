Родственник украл младенца у матери и изнасиловал его

В Индии мужчина изнасиловал младенца, расправился с ним и закопал в поле

В Индии мужчину подозревают в надругательстве и расправе над младенцем. Об этом сообщает OpIndia.

Инцидент произошел в городе Панисагар, в штате Трипура. По данным издания, 44-летний мужчина, который является родственником девочки, предложил ее матери погулять с ребенком.

Спустя несколько часов они не вернулись, поэтому мать забила тревогу, на поиски вышли местные жители и полиция.

Мужчина тем временем изнасиловал маленькую родственницу и расправился с ней. После этого закопал ребенка на рисовом поле.

Подозреваемого задержали только на следующий день в ходе сложной полицейской операции, в его отношении возбудили уголовное дело.

Ситуация вызвала тревогу у местных жителей. Они потребовали принять строгие меры в отношении мужчины.

