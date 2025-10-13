Родственник украл младенца у матери и изнасиловал его

В Индии мужчину подозревают в надругательстве и расправе над младенцем. Об этом сообщает OpIndia.
Инцидент произошел в городе Панисагар, в штате Трипура. По данным издания, 44-летний мужчина, который является родственником девочки, предложил ее матери погулять с ребенком.
Спустя несколько часов они не вернулись, поэтому мать забила тревогу, на поиски вышли местные жители и полиция.
Мужчина тем временем изнасиловал маленькую родственницу и расправился с ней. После этого закопал ребенка на рисовом поле.
Подозреваемого задержали только на следующий день в ходе сложной полицейской операции, в его отношении возбудили уголовное дело.
Ситуация вызвала тревогу у местных жителей. Они потребовали принять строгие меры в отношении мужчины.
До этого в Барнауле девушку задержали за нападение на собственного ребенка с ножом. 17-летняя школьница скрывала беременность от родителей, и, когда родился мальчик, ударила его ножом несколько раз.
Ранее в Нижегородской области у младенца остановилось сердце после прививки.