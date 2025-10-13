На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родственник украл младенца у матери и изнасиловал его

В Индии мужчина изнасиловал младенца, расправился с ним и закопал в поле
true
true
true
close
Shutterstock

В Индии мужчину подозревают в надругательстве и расправе над младенцем. Об этом сообщает OpIndia.

Инцидент произошел в городе Панисагар, в штате Трипура. По данным издания, 44-летний мужчина, который является родственником девочки, предложил ее матери погулять с ребенком.

Спустя несколько часов они не вернулись, поэтому мать забила тревогу, на поиски вышли местные жители и полиция.

Мужчина тем временем изнасиловал маленькую родственницу и расправился с ней. После этого закопал ребенка на рисовом поле.

Подозреваемого задержали только на следующий день в ходе сложной полицейской операции, в его отношении возбудили уголовное дело.

Ситуация вызвала тревогу у местных жителей. Они потребовали принять строгие меры в отношении мужчины.

До этого в Барнауле девушку задержали за нападение на собственного ребенка с ножом. 17-летняя школьница скрывала беременность от родителей, и, когда родился мальчик, ударила его ножом несколько раз.

Ранее в Нижегородской области у младенца остановилось сердце после прививки.

