На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Чите подросток без прав протаранил забор, пострадали пять человек

В Чите пять человек пострадали в ДТП с водителем-подростком
true
true
true
close
Госавтоинспекция Забайкалья

В Чите произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на Ивановском проезде. По предварительной информации, молодой человек за рулем автомобиля марки Mitsubishi не справился с управлением и врезался в забор. В результате машина опрокинулась.

В аварии пострадали четыре человека. Медики направили их в больницу.

«Водитель и пассажир в возрасте 17 лет и три 18-летних пассажира», – сообщается в публикации.

Известно, что все пострадавшие живут в Чите. У управлявшего автомобилем юноши не было прав.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Чита.ру со ссылкой на минздрав региона, все молодые люди находятся в состоянии средней степени тяжести.

До этого в Москве мужчина сбил двух подростков, пересекавших дорогу по нерегулируемому переходу. После аварии оба молодых человека попали в больницу.

Ранее актер Алек Болдуин вместе с братом попал в ДТП, врезавшись в дерево.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами