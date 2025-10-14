В Чите подросток без прав протаранил забор, пострадали пять человек

В Чите пять человек пострадали в ДТП с водителем-подростком

В Чите произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на Ивановском проезде. По предварительной информации, молодой человек за рулем автомобиля марки Mitsubishi не справился с управлением и врезался в забор. В результате машина опрокинулась.

В аварии пострадали четыре человека. Медики направили их в больницу.

«Водитель и пассажир в возрасте 17 лет и три 18-летних пассажира», – сообщается в публикации.

Известно, что все пострадавшие живут в Чите. У управлявшего автомобилем юноши не было прав.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Чита.ру со ссылкой на минздрав региона, все молодые люди находятся в состоянии средней степени тяжести.

