В Москве водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе

Водитель иномарки сбил двух подростков на пешеходном переходе в Москве

Водитель иномарки сбил двух подростков на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, происшествие случилось на 1-й Дубровской улице, когда пострадавшие пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Отмечается, что мальчики 2012 и 2014 годов рождения госпитализированы.

Прокуратура взяла данное дело под свой контроль.

