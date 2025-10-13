На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе

Telegram-канал Прокуратура Москвы

Водитель иномарки сбил двух подростков на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, происшествие случилось на 1-й Дубровской улице, когда пострадавшие пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Отмечается, что мальчики 2012 и 2014 годов рождения госпитализированы.

Прокуратура взяла данное дело под свой контроль.

13 октября на Северо-Восточной хорде Москвы дорожно-транспортное происшествие спровоцировало затруднения в движении. Авария с участием транспортных средств, произошла на СВХ в районе дома №11 по Зеленоградской улице. На месте инцидента работают городские оперативные службы. Детали происшествия, а также сведения о наличии пострадавших, в настоящее время уточняются. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Ранее легковушка с россиянами отлетела в жилой дом в момент жесткого ДТП.

