В Петербурге минимум пять человек отравились суррогатом, один умер

В Петербурге зафиксированы новые случаи отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, как минимум пять человек поступили в центр острых отравлений НИИ имени Джанелидзе в течение последнего месяца. Все пострадавшие жаловались на симптомы отравления спиртосодержащими напитками.

«В учреждении нам подтвердили смерть одного из пациентов – по нашей информации, это 55-летняя петербурженка», – сообщается в публикации.

Отмечается, что количество пострадавших составило половину среднего ежегодного показателя по подобным случаям по больнице.

О массовом отравлении алкоголем в Ленобласти стало известно в конце сентября. Более 40 человек умерли после употребления некачественной продукции.

По делу задержали более десяти человек, в том числе и 78-летний местный житель. По версии следствия, он продавал суррогат. Как рассказали соседи, стоимость алкоголя у него была ниже, чем в магазинах, некоторым клиентам он разрешал платить за товар позже.

До этого мужчину уже привлекали к ответственности за продажу алкоголя, но в тот момент речь шла только о штрафе.

Ранее в Петербурге арестовали сотрудника фирмы, продававшего суррогатный алкоголь.