Волонтеры завершили поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае

«ЛизаАлерт»: добровольцы покинули место поисков пропавшей семьи Усольцевых
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал »Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

В Красноярском крае добровольцы, участвовавшие в поисках семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге Партизанского района, покинули место поисковых работ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе отряда «ЛизаАлерт».

По данным организации, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились 28 сентября в поход в урочище Буратинка возле поселка Кутурчин, после чего перестали выходить на связь. В поисковой операции участвовало более 1,5 тыс. человек из разных регионов страны.

В «ЛизаАлерт» уточнили, что на месте теперь могут работать только профессиональные спасатели и сотрудники экстренных служб. Ранее полиция заявляла, что продолжит оперативную работу. Добровольцы смогут вернуться к поискам, когда погодные условия улучшатся и сойдет снег.

В Красноярском крае 12 октября завершились активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге 28 сентября.

Искать главу семейства, его жену и пятилетнюю дочь теперь будут только профессионалы и аттестованные спасатели. Сейчас поиски семьи сосредоточены там, где был зафиксирован сигнал телефона мужчины. Однако плохая погода не оставляет надежды, что пропавшие еще живы.

Ранее сообщалось, что добровольцы обследовали сотни километров лесных дорог в поисках Усольцевых.

