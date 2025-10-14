Лауреат Нобелевской премии мира раскритиковал Мачадо за обращение к США

Лауреат Нобелевской премии мира Эскивель осудил Мачадо за ее обращение к США

Аргентинский общественный деятель и правозащитник Адольфо Перес Эскивель, удостоенный Нобелевской премии мира в 1980 году, раскритиковал победителя текущего года Марию Корину Мачадо за поддержку планов США по вторжению в Венесуэлу. Соответствующее письмо было опубликовано в газете Pagina 12.

По его словам, недавно избранной лауреатом премии следует определиться, является ли она еще одной деталью в колониальной политике США, бесполезной для своего народа.

«Ты как оппозиционер по отношению к правительству Мадуро демонстрируешь позиции и мнения, вызывающие опасения, ты обращаешься к худшему варианту, когда просишь, чтобы США вторглись в Венесуэлу», — написал Эскивель.

Аргентинец отметил, что его удивило решение Нобелевского комитета, поскольку нынешнее правительство Венесуэлы демократично. Эскивель подчеркнул, что у Мачадо возможность построить мир, а не провоцировать новую волну насилия.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. При этом в Норвегии опасаются негативной ответной реакции со стороны Трампа, который с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Венесуэлы оскорбил лауреата Нобелевской премии мира.