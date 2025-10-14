Президент Венесуэлы оскорбил лауреата Нобелевской премии мира

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал ведьмой оппозиционного политика и лауреата Нобелевской премии мира Марию Корине Мачадо. Об этом сообщил журнал Newsweek.

«Мадуро резко раскритиковал Мачадо, назвав ее «демонической ведьмой» спустя несколько дней после того, как ей была присуждена Нобелевская премия мира 2025 года», — отмечается в материале.

12 октября Мачадо сказала, что в 2026 году Нобелевскую премию мира должен получить президент США Дональд Трамп. По ее словам, всего за девять месяцев правления американский лидер разрешил и предотвратил много конфликтов. Она добавила, что особенно важно обратить внимание на урегулирование на Ближнем Востоке.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. При этом в Норвегии опасаются негативной ответной реакции со стороны Трампа, который с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пошутил, что не выпрашивал Нобелевскую премию мира у Мачадо.