Россиянам назвали самые бюджетные места для отдыха в ноябрьские праздники

Сахалинская область в этом году возглавила список направлений для наиболее бюджетного отдыха во время длинных ноябрьских праздников. В среднем размещение в местном отеле обойдётся туристам в 2 тыс. рублей за ночь. Столько же стоит проживание в Калмыкии, сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков «Яндекс Путешествий».

Далее в списке самых недорогих направлений следует Оренбургская область, где отель будет стоить 2,4 тыс. рублей за ночь. В ЯНАО можно найти отель за 3,5 тыс. рублей, в Томской области – 3,6 тыс. рублей.

Кроме того, за сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей можно провести праздники в ноябре в Волгоградской области, Ростовской области, Башкортостане (5,1тыс.-5,4 тыс. рублей). В Дагестане отдых в это время обойдётся в 6 тыс. рублей, в Камчатском крае – в 7,4 тыс. рублей. Также в числе бюджетных направлений оказались Нижегородская область (8,3 тыс. рублей), Краснодарский край (9,6 тыс. рублей).

Аналитики отмечают, что россияне, как правило, в последние два года стараются бронировать отели на период ноябрьских праздников в среднем за 99 дней до поездки.

До этого аналитики сервиса OneTwoTrip рассказали, что в этом году пятёрку самых популярных у россиян направлений для поездок во время ноябрьских праздников возглавил Санкт-Петербург. За год его востребованность у путешественников выросла втрое, на сегодняшний день местные отели уже получили 20,7% заказов. Далее в рейтинге идёт Москва (17,2%), интерес к которой у россиян вырос на треть. А вот снизился спрос среди жителей РФ на ноябрьский отдых в Адлере (8%) и Сочи (5,7%) – в этом году число туристов здесь в это время будет ниже на 18% и 25% соответственно.

Ранее россиянам объяснили, как выгодно продлить ноябрьские праздники.