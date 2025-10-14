На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный суд рассмотрит дело о покушении на Симоньян и Собчак

Дело о покушении на Симоньян и Собчак рассмотрит военный суд в Москве
true
true
true
close
Global Look Press/РИА Новости

Уголовное дело о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак в скором времени будет передано в военный суд Москвы для рассмотрения. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом дела.

Обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой, и материалы будут направлены в суд. Предполагается, что рассматривать дело по существу будет 2-й Западный окружной суд.

Фигуранты дела, которым вменяются различные преступления в зависимости от степени их участия, не признают своей вины. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая участие в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ), публичные призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), разжигание ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ) и хулиганство (ст. 213 УК РФ). Следствие утверждает, что обвиняемые готовили покушения на Симоньян и Собчак по заданию СБУ, а также совершали нападения на лиц азиатской внешности.

Среди обвиняемых трое несовершеннолетних, один из которых на момент задержания учился в восьмом классе. К ним применена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Фигуранты утверждают, что их действия могли быть продиктованы хулиганскими побуждениями, но не планами покушений на журналистов.

В июле 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушений на Симоньян и Собчак. Силовики задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», проводивших разведку локаций, где живут и работают журналисты.

Ранее силовики предотвратили покушение на высокопоставленного военного в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами