В России заявили о признании авторитета Трампа Клинтонами

Экс-президент США Билл Клинтон и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон «прозрели» и поняли «кто настоящий папочка» после того, как действующий президент США Дональд Трамп добился перемирия на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Билла и Хиллари Клинтон внезапно осенило, и они наконец-то поняли, кто на самом деле тут «хозяин», — написал Дмитриев, комментируя заявление Клинтона по поводу перемирия.

13 октября Хиллари Клинтон похвалила Трампа за мирную сделку по Газе и освобождение израильских заложников.

В рамках соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем были освобождены 20 заложников, удерживаемых в секторе Газа с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были переданы израильской стороне. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что в соответствии с договоренностями Израиль освободил 1718 палестинских заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав.

