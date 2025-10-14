На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России заявили о признании авторитета Трампа Клинтонами

Дмитриев: Клинтоны признали авторитет Трампа после перемирия на Ближнем Востоке
true
true
true
close
Bryan Smith/Global Look Press

Экс-президент США Билл Клинтон и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон «прозрели» и поняли «кто настоящий папочка» после того, как действующий президент США Дональд Трамп добился перемирия на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Билла и Хиллари Клинтон внезапно осенило, и они наконец-то поняли, кто на самом деле тут «хозяин», — написал Дмитриев, комментируя заявление Клинтона по поводу перемирия.

13 октября Хиллари Клинтон похвалила Трампа за мирную сделку по Газе и освобождение израильских заложников.

В рамках соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем были освобождены 20 заложников, удерживаемых в секторе Газа с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были переданы израильской стороне. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что в соответствии с договоренностями Израиль освободил 1718 палестинских заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав.

Ранее появилось фото освобожденного в Газе уроженца Донбасса Харкина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами