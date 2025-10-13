На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легковушка с россиянами отлетела в жилой дом в момент жесткого ДТП

В Нижегородской области машина с людьми отлетела в дом после удара о столб
true
true
true
close
Telegram-канал Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ

В поселке Досчатое Нижегородской области автомобиль отлетел в жилой дом в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Нижнего Новгорода».

«В районе двух часов дня водитель легковушки не справился с управлением и влетел в опору линии электропередач. От удара легковушку откинуло в забор жилого дома», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов и выбиты стекла.

По информации канала, в момент ДПТ в автомобиле находились три человеком, два из которых получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время правоохранители устанавливают их личности.

До этого сообщалось, что в Москве на Кутузовском проспекте в результате массового ДТП пострадали люди. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоят поврежденные автомобили, машины экстренных медицинских служб и спасателей.

Ранее крупное ДТП произошло на трассе М4 «Дон» в Ростовской области.

