Легковушка с россиянами отлетела в жилой дом в момент жесткого ДТП

В Нижегородской области машина с людьми отлетела в дом после удара о столб

В поселке Досчатое Нижегородской области автомобиль отлетел в жилой дом в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Нижнего Новгорода».

«В районе двух часов дня водитель легковушки не справился с управлением и влетел в опору линии электропередач. От удара легковушку откинуло в забор жилого дома», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов и выбиты стекла.

По информации канала, в момент ДПТ в автомобиле находились три человеком, два из которых получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время правоохранители устанавливают их личности.

