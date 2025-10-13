ДТП парализовало движение в Москве

В Москве на СВХ авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На СВХ (в районе Зеленоградской улицы д.11) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются» — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего движение транспорта затруднено на два километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Северодвинске курьер на скутере подлетел в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как скутер врезается в красный автомобиль, от удара водитель перелетает через транспорт и падает на проезжую часть. Водителю скутера не понадобилась помощь медиков. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые оформили ДТП. Также сообщается, что скутер получил серьезные повреждения: уцелел только мотор и колеса.

Ранее ребенок пострадал в массовом ДТП возле «Москва-сити».