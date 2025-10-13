Турист сорвался с обрыва в Севастополе и выжил

В Севастополе турист сорвался с обрыва и выжил

В Севастополе мужчина выжил, сорвавшись с обрыва высотой в 15 метров. Об этом сообщает региональное правительство.

Инцидент произошел в темное время суток в районе бухты Александры. Турист упал с высоты около 15 метров, получив серьезные повреждения, включая черепно-мозговую травму. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб оперативно оказали ему первую помощь.

Спасатели зафиксировали мужчину на носилках и с использованием альпинистского снаряжения подняли по крутому склону к ожидавшей пострадавшего бригаде скорой помощи. Все спасательные работы проводились в сложных условиях темного времени суток и опасного рельефа местности.

До этого подросток сорвался с обрыва в Северной Осетии. Он оступился и упал в пропасть, пытаясь сделать эффектное фото.

Ранее российский турист чудом выжил на пике в Казахстане, три дня держась за отвесную скалу.