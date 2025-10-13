На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве заключили под стражу старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска

В Москве арестовали старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска
close
Depositphotos

Тверской суд столицы арестовал старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД РФ по Москве Даниила Белоусова по делу о вымогательстве и превышении должностных полномочий. Об этом рассказали РИА Новости в инстанции.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белоусова Даниила Сергеевича», — сказали в суде.

В инстанции уточнили, что его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом б части 3 статьи 163 УК РФ, подпунктов д, е части 2 статьи 286 УК РФ.

Старшего оперуполномоченного арестовали на 1 месяц 27 суток. При этом суть дела против Белоусова не сообщается.

Накануне суд в Краснодарском крае заключил под стражу до 29 ноября главу Крымского района Кубани Сергея Леся, которого подозревают в хищении государственных участков на сумму 2 млрд рублей.

По данным следствия, в период с января по март 2024 года фигурант велел своему подчиненному заключать с другим лицом договоры купли-продажи земли на льготных условиях — без торгов и по заниженной цене, в сравнении с рыночной.

Ранее главу района Ленобласти арестовали на два месяца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами