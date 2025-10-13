В Москве заключили под стражу старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска

Тверской суд столицы арестовал старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД РФ по Москве Даниила Белоусова по делу о вымогательстве и превышении должностных полномочий. Об этом рассказали РИА Новости в инстанции.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белоусова Даниила Сергеевича», — сказали в суде.

В инстанции уточнили, что его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом б части 3 статьи 163 УК РФ, подпунктов д, е части 2 статьи 286 УК РФ.

Старшего оперуполномоченного арестовали на 1 месяц 27 суток. При этом суть дела против Белоусова не сообщается.

Накануне суд в Краснодарском крае заключил под стражу до 29 ноября главу Крымского района Кубани Сергея Леся, которого подозревают в хищении государственных участков на сумму 2 млрд рублей.

По данным следствия, в период с января по март 2024 года фигурант велел своему подчиненному заключать с другим лицом договоры купли-продажи земли на льготных условиях — без торгов и по заниженной цене, в сравнении с рыночной.

Ранее главу района Ленобласти арестовали на два месяца.