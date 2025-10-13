Грузовое судно с украинским экипажем затонуло в Черном море

В Черном море затонуло грузовое судно с украинским экипажем, всех моряков удалось спасти. Об этом сообщает болгарское издание Maritime.

Судно Eileen, шедшее из Турции на Украину, пошло ко дну в 260 км от Варны. В спасательной операции участвовали Болгария, Турция и Румыния.

Причины аварии и все обстоятельства крушения корабля выясняются.

12 октября в управлении МЧС по Татарстану сообщили, что на Каме затонула моторная лодка. По их данным, в городе Чистополь пять человек отправились покататься на моторной лодке по Каме и до сих пор не вернулись. В ведомстве уточнили, что на борту не было детей.

В течение ночи спасатели вели поиски пропавших в акватории реки, однако они не дали результатов. По информации МЧС, утром 12 октября охранник лодочной станции вблизи Чистополя сообщил, что к нему обратились две женщины, которые рассказали, что накануне вечером их моторная лодка затонула на Каме в 200 метрах от берега. Женщины смогли доплыть до ближайшего острова, они попросили найти оставшихся двоих мужчин и женщину.

