В СК рассказали подробности о происшествии с утонувшим в Забайкалье вездеходом

Следком: вездеход в Забайкалье затонул при форсировании водоема

В Каларском округе Забайкальского края гусеничный вездеход затонул, пересекая озеро. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Согласно данным следствия, 16 сентября во время преодоления водной преграды затонул вездеход, на борту которого находились девять человек. В результате инцидента погибли пять человек: трое сотрудников коммерческой организации и двое работников охранного предприятия. Водитель транспортного средства и трое пассажиров смогли спастись.

В настоящее время следователи проводят расследование уголовного дела, возбужденного по статье 238, часть 3 Уголовного кодекса РФ (оказание небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).

Следователи-криминалисты провели осмотр места происшествия, опросили сотрудников и представителей коммерческой организации в качестве свидетелей. Тела погибших были извлечены из воды и осмотрены следователями.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.

Ранее появилось видео с утонувшим в озере в Забайкалье вездеходом с геологами.