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«Желание посеять панику»: в Варшаве призвали поляков покинуть Россию

МИД Польши рекомендовал полякам покинуть Россию
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Флаг Польши на территории посольства Польши в Москве

Владимир Астапкович/РИА Новости
МИД Польши рекомендовал полякам покинуть Россию. Такие меры, как объяснили в ведомстве, связаны с сокращением дипломатического и консульского персонала. Якобы, если ситуация с безопасностью «резко ухудшится», эвакуировать людей будет сложно или невозможно. Ранее по этой же причине польский МИД рекомендовал полякам не ездить в Россию. В Госдуме заявили, что у Варшавы может быть несколько причин на такой шаг, одна из них — попытка посеять панику.

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало полякам покинуть Россию. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Мы рекомендуем гражданам Польши, находящимся в России, покинуть ее территорию доступными <...> способами, если их жизненные, семейные или профессиональные обстоятельства не требуют их пребывания на территории этой страны», — уточнили в МИД.

Ранее министерство уже призывало поляков не совершать поездки в Россию, так как страна находится в списке недружественных, а ее консульский персонал в РФ сократили.

Сокращением численности дипломатического и консульского персонала МИД Польши также объяснил и рекомендацию покинуть Россию. В ведомстве добавили, что если ситуация с безопасностью «резко ухудшится», или, например, закроются границы, или возникнут другие «непредвиденные обстоятельства», то эвакуировать людей будет сложно или невозможно.

Посеять панику

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что МИД Польши мог руководствоваться сразу несколькими мотивами, когда призывал своих граждан покинуть территорию России.

«Первая и самая банальная причина — безопасность. Я не исключаю, что в МИД Польши действительно обеспокоены, что российские аэропорты часто закрываются из-за налетов БПЛА, и не понятно, что может еще произойти. <…>

Второй момент — желание посеять панику среди русского населения. Такая информация может быть нужна, чтобы убедить русских, что якобы в Варшаве что-то знают тревожное, чего не знаем мы в Москве»,

— отметила парламентарий.

По словам депутата, паника от подобного заявления МИД Польши может распространиться не только среди русских, но и среди самих поляков, и это тоже может быть выгодно властям в Варшаве.

«Варшаве надо как-то оправдать перед налогоплательщиками необходимость платить 5% от ВВП страны в НАТО. Поэтому надо людей напугать новостями о том, что какая-то угроза из России идет. Кроме того, американцы говорили, что примерно 1,5% всех взносов в НАТО пойдет на информационную войну. Как раз такие заявления от МИД Польши очень хорошо вписываются в рамки информационной войны. Получился еще и хороший отчет для Вашингтона», — подчеркнула Журова.

Закрытие консульства

О закрытии генерального консульства Польши в Калининграде МИД России сообщил 11 июля.

«В МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Кракове российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает согласие о сотрудничестве по функционированию генерального консульства Польши в Калининграде», — уточнили в ведомстве.

В министерстве также добавили, что такой шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении «под надуманным предлогом российского консульского присутствия» на территории республики.

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