Трехлетняя девочка, выброшенная отцом из окна в Уфе, остается в тяжелом состоянии

В Уфе девочка, выброшенная отцом из окна, остается в тяжелом состоянии

В Уфе трехлетняя девочка, которую выбросил из окна отец, остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на региональный минздрав сообщает РИА Новости.

В данный момент состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое. При этом девочка стабильна.

Инцидент произошел 9 октября в квартире на четвертом этаже дома по улице Ульяновых. По версии следствия, мужчина выбросил своего ребенка из окна четвертого этажа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Девочка с травмами была доставлена в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, ее прооперировали. Момент, когда отец выбросил дочь с высоты, попал на видео.

Ранее россиянин выбросил годовалую дочь с пятого этажа и избежал колонии.