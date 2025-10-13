На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокурор запросил 6 лет для похищенного в июне блогера Щепихина

Гособвинение просит суд назначить блогеру Арегу Щепихину 6 лет колонии
Арег Щепихин/VK

Гособвинение в ходе заседания по делу блогера Арега Щепихина запросило приговорить его к 6 годам колонии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Кроме того, прокурор настаивает на назначении ему 200 часов обязательных работ и четырех лет запрета на администрирование интернет-ресурсов.

В начале июня Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера на два месяца, до 5 августа, это решение впоследствии подтвердил Мосгорсуд. После инцидента на Ярославском вокзале блогеру были выдвинуты обвинения по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности и разжигании ненависти либо вражды.

Против Щепихина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание ненависти с угрозой насилия). Первая статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, вторая – до 6 лет.

По информации прокуратуры Москвы, Щепихин создал видеозапись своего интервью, которую 2 июля 2025 года опубликовал на своей личной странице в социальной сети. В этом видео он намеренно оскорбил «объекты религиозного поклонения мусульман», что нарушило чувства верующих.

Ранее похищенный в июне блогер Щепихин заявил, что хочет стать президентом РФ.

