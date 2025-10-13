Признанный банкротом Надеждин опроверг появившуюся в СМИ информацию о себе

Надеждин заявил, что суд не разрешал ему выделять по 311 тысяч рублей на лечение

Признанный банкротом политик Борис Надеждин опроверг распространившуюся в СМИ информацию о том, что суд разрешил ежемесячно выделять ему 311,3 тыс. рублей на покупку лекарств и оплату медицинских услуг. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

«На самом деле запрашивали и обосновывали 33 134 рубля — по факту расходов на лекарства за 2025 год и лечение за 2024–2025 годы», — написал Надеждин.

Он добавил, что в документе с решением суда была допущена явная опечатка.

12 октября журналисты РИА Новости со ссылкой на материалы суда сообщили, что Арбитражный суд Московской области якобы разрешил Надеждину ежемесячно выделять из его конкурсной массы 311,1 тыс. рублей на покупку лекарств и оплату медицинских услуг. В документе уточнялось, что денежные средства будут перечисляться финансовым управляющим при наличии у должника дохода. Ходатайство политика об исключении этих средств из конкурсной массы суд удовлетворил частично.

Надеждина признали банкротом в апреле текущего года. Основанием послужило заявление Агентства по страхованию вкладов, представляющего интересы обанкротившегося Росэнергобанка. В реестр требований кредиторов включены долги политика перед банком на сумму около 78 млн рублей, из которых более 26 млн рублей составляют основной долг.

