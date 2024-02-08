Собчак подшутила над Борисом Надеждиным цитатой из «Слова пацана»

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале подшутила над политиком Борисом Надеждиным, сравнив его с Кащеем из сериала «Слово пацана».

Она опубликовала видеоролик с участием Надеждина, где тот выступал перед прессой и заявлял, что за его спиной стоят сотни тысяч россиян, которые поставили за него подпись. Собчак сравнила речь политика с популярным монологом Кащея из сериала Жоры Крыжовникова.

«Я здесь, за эти подписи стою! Сотни тысяч граждан, которые поставили за меня подписи, мне все, и я все им! Кто меня знает, тот в курсе! Ты че, не понимаешь, что они всех нас не смогли сломить, они по одиночке сейчас будут вылавливать!» — написала Собчак.

8 февраля ЦИК не допустил Надеждина к участию в выборах президента. Решение отказать в регистрации было принято единогласно. Его объяснили высоким процентом брака в собранных Надеждиным подписях избирателей. Для регистрации Надеждину необходимо было предоставить 100 тысяч подписей избирателей, из которых недействительными должны быть не более 5%. По итогу он передал ЦИК 104 734 подписи, после проверки которых 15,245% комиссия посчитала недействительными.

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