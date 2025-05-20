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«Ужасная статистика»: депутатов встревожила близость подростков к ChatGPT

Депутат Буцкая: подростки считают «Алису» семьей, а ChatGPT — личным психологом
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Сегодня российские дети и подростки начали активно обращаться к искусственному интеллекту за помощью, заменив психологов на ChatGPT. Это вызывает опасения, так как данную сферу законодатели контролировать пока не могут, заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

«Подростки, когда им некому рассказать что-то, обращаются к подруге «Алисе». Ужасная статистика к нам пришла о том, что дети считают «Алису» членом семьи, — посетовала Буцкая. — Психологов стали заменять нейросети, с проблемой обращаются к ИИ. Есть реальные истории, когда люди таким образом экономят на психологах».

Проблемой депутат назвала тот факт, что люди пока мало знают об ИИ, а психологическую помощь оказывают врачи. Они узнают о симптомах, проблемах, работая при этом по медицинскому стандарту. Что касается сферы нейросетей, то стандарты ИИ пока не изучены до конца – это повод для тревоги, отметила парламентарий.

«Мы с точки зрения законодателей не понимаем, как нам относиться к этим комментариям», — призналась Буцкая.

Напомним, исследователи выяснили, что сегодня каждый десятый зумер хочет заменить своего босса-человека на ChatGPT, так как видит в нем потенциально более доброго, справедливого и непредвзятого руководителя, чем их нынешние начальники-люди. Некоторые опрошенные заявили, что виртуальный руководитель «не будет домогаться» и окажется «менее пугающим».

Ранее специалисты обнаружили причину сообщений людей о «духовном пробуждении» ChatGPT.

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