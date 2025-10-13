На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе независимые АЗС прекратили продажу бензина АИ-92 и АИ-95

В Новосибирской области независимые АЗС прекратили продажу бензина АИ-92 и АИ-95
close
Антон Белицкий/Global Look Press

В Новосибирской области независимые автозаправочные станции (АЗС) прекратили продажу бензина АИ-92 и АИ-95 ввиду отсутствия запасов. Об этом Сиб.фм сообщил президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в регионе «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких.

«Все участники нашей организации независимых нефтетрейдеров, кроме «Энергии» и «Газоайла», прекратили продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95. Дизельное топливо есть, но это уже остатки: хранилища практически пустые. Фактически идет торговля с колес: поставляемое топливо не идет на нефтебазы, а сразу развозится по АЗС для реализации», — сказал Лацких.

Сети, по его словам, в ожидании новых поставок из других регионов, однако цены на топливо будут выше.

В начале месяца стало известно, что многие продающие бензин автозаправки сейчас работают себе в убыток, а ряд независимых АЗС уже закрывается. Об этом говорилось в письме Российского топливного союза вице-премьеру Александру Новаку. Принятые кабмином меры, по мнению авторов письма, недостаточны для изменения ситуации к лучшему. Власти же полагают, что положение дел на топливном рынке РФ «абсолютно контролируемое», а ситуация вскоре стабилизируется.

Ранее Путин отменил акцизы на дизельное топливо до мая.

