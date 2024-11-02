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В Евросоюзе обвинили Украину в препятствовании свободе вероисповедания

В ЕП обвинили правительство Украины в препятствовании свободе вероисповедания

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SOPA Images/Global Look Press

Член Европарламента (ЕП) от Болгарии Петар Волгин обвинил правительство Украины в препятствовании свободе вероисповедания на фоне преследования властями страны Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом говорится в его обращении к Еврокомиссии (ЕК), передает «Лента.ру».

Волгин напомнил, что УПЦ является крупнейшей христианской церковью на Украине по количеству приходов и священнослужителей, она признана подавляющим большинством украинских верующих.

Евродепутат подчеркнул, что закон против запрета УПЦ, который местные власти обосновывают соображениями нацбезопасности из-за предполагаемых связей с Россией, вызывает серьезные опасения по поводу его соответствия основным правам человека. По словам Волгина, этот закон вызвал споры и обвинения в том, что он подрывает свободу вероисповедания и может углубить разногласия в украинском обществе.

Член ЕП подчеркнул, что европейские законы и соглашения осуждают любое нарушение свободы вероисповедования.

В своем обращении он задался вопросом, планирует ли Еврокомиссия решить указанные проблемы на фоне продолжающихся переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, и обеспечит ли ЕК полное соблюдение обязательств республики по защите свободы вероисповедания, изложенных как в стандартах ЕС, так и в международном праве в области прав человека.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова назвала грубым нарушением прав человека запрет УПЦ на Украине.

Ранее в ООН заявили о беспокойстве из-за запрета УПЦ на Украине.

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