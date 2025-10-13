На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредила о последствиях самоназначения витамина D

Врач Чернышова: самоназначение витамина D может навредить здоровью
close
Depositphotos

Перед приемом витамина D3 важно сдать кровь на анализ и пройти генетический тест, поскольку самостоятельный прием добавки без консультации с врачом может быть опасен для здоровья. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она предупредила, что этот витамин может накапливаться в организме и вызывать передозировку.

«Витамин D3 противопоказан людям с установленной передозировкой этого вещества, при некоторых заболеваниях почек, например, с определенными видами мочекаменной болезни, а также людям с повышенной чувствительностью к этому веществу», — добавила Чернышова.

По ее словам, получить его можно и из продуктов питания. Например, из жирных сортов рыбы (особенно богата им сельдь), икры, яичного желтка, некоторых видов овощей, а также из куриной и говяжьей печени.

Терапевт, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев до этого говорил, что в осенний период россиянам чаще всего не хватает витамина D, при его дефиците люди сталкиваются с плохим настроением, сонливостью, частыми переломами при незначительных нагрузках.

Ранее врач объяснила, чем опасен дефицит витамина D.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами