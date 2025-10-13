Врач предупредила о последствиях самоназначения витамина D

Перед приемом витамина D3 важно сдать кровь на анализ и пройти генетический тест, поскольку самостоятельный прием добавки без консультации с врачом может быть опасен для здоровья. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она предупредила, что этот витамин может накапливаться в организме и вызывать передозировку.

«Витамин D3 противопоказан людям с установленной передозировкой этого вещества, при некоторых заболеваниях почек, например, с определенными видами мочекаменной болезни, а также людям с повышенной чувствительностью к этому веществу», — добавила Чернышова.

По ее словам, получить его можно и из продуктов питания. Например, из жирных сортов рыбы (особенно богата им сельдь), икры, яичного желтка, некоторых видов овощей, а также из куриной и говяжьей печени.

Терапевт, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев до этого говорил, что в осенний период россиянам чаще всего не хватает витамина D, при его дефиците люди сталкиваются с плохим настроением, сонливостью, частыми переломами при незначительных нагрузках.

