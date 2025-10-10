На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи рассказали, каких витаминов не хватает россиянам осенью

Врач Еделев: большинству россиян осенью не хватает витамина D
Depositphotos

В осенний период россиянам чаще всего не хватает витамина D, при его дефиците люди сталкиваются с плохим настроением, сонливостью, частыми переломами при незначительных нагрузках. Об этом «Пятому каналу» рассказал терапевт, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев.

Иммунолог Анна Максимова, в свою очередь, отметила, что для того, чтобы укрепить иммунитет к сезону простуд, прежде всего важно правильно и сбалансированно питаться и наладить сон. В период с сентября и до середины марта, когда солнца на большей части территории России не так много, для получения витамина D стоит включать в рацион продукты, богатые им.

«Если мы говорим о витамине D, то больше всего его содержится в продуктах питания в печени трески. Вот здесь задумайтесь, витамина D на 100 грамм может содержаться до 10 тысяч. Вот в диком лососе содержится в десять раз меньше витамина D в сравнении с печенью трески. Здесь не более 1000 единиц. Вы очень удивитесь, но на третьем месте по витамину D будут грибы лисички. Вот в лисичках может содержаться до половины витамина D в сравнении с диким лососем», — отметил Еделев.

Международная группа исследователей, изучившая клетки иммунной защиты у пожилых людей, много лет занимающихся выносливыми видами спорта — бегом, плаванием, велоспортом, греблей и ходьбой, до этого выяснила, что регулярная физическая активность укрепляет не только мышцы, сердце и легкие, но и иммунную систему.

Ранее родителям дали советы, как поддержать здоровье школьника осенью.

