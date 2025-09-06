На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подросток сорвался с обрыва, пытаясь сделать фото в Северной Осетии

В Северной Осетии юноша упал с обрыва, пытаясь сделать селфи
МЧС Северной Осетии

18-летний юноша сорвался с тридцатиметровой скалы в Ирафском районе Северной Осетии, спасти его не удалось. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел возле водопада Байради. Молодой человек, пытаясь сделать эффектный кадр, оступился и упал в пропасть. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели.

Для проведения поисково-спасательной операции МЧС России привлекло девять специалистов и две единицы техники. Совместно с полицией огнеборцы спустились к подножию скалы по обходным тропам, где и нашли молодого человека. Спасти его не удалось.

До этого в горах Бурятии спасли пенсионера с тяжелой травмой позвоночника. Инцидент произошел в горах в районе реки Китой, два путешественника отправились в поход, один из них — 69-летний мужчина неудачно упал и получил серьезную травму позвоночника. На место происшествия выдвинулся отряд спасателей. Спасатели приняли решение об экстренной воздушной эвакуации пострадавшего. Вертолетом мужчину доставили в одну из больниц Иркутска.

Ранее в Севастополе спасли упавшего с 15-метровой высоты туриста.

