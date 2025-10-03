Пойман мигрант, который жестко сбил сотрудника аэропорта Шереметьево

Полиция арестовала таксиста-мигранта, который сбил охранника в аэропорту Шереметьево, сейчас он содержится под стражей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Правонарушитель был задержан стражами правопорядка <...> Им оказался 40-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, на время расследования которого фигурант заключен под стражу», — говорится в публикации.

Инцидент произошел 18 сентября. Тогда водитель совершил наезд на 38-летнего работника охранного предприятия, который заблокировал ему проезд за неоднократную неоплату парковки, и уехал, повредив при этом шлагбаум. Пострадавший получил телесные повреждения.

