Москвичи устроили ДТП с инспектором МАДИ после нападения

В Москве мужчины напали на инспектора МАДИ и наехали на него машиной
Прокуратура Москвы

В Москве двое мужчин напали на инспектора Московской административной дорожной инспекции и сбили его автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«Инспектор заметил нарушение правил парковки. Один из мужчин начал снимать сцепку эвакуатора и ударил его, а затем попытался задержать, чтобы второй успел скрыться с места на автомобиле», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Москвы, чтобы остановить правоохранителя нарушитель обхватил мужчину за туловище, и в этот момент водитель совершил наезд.

Также сообщается, что привлечение злоумышленников к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.

До этого в Кисловодске лошадей отправили на штрафстоянку. По информации Mash, несколько животных эвакуировали на автомобильную стоянку, а остальных – отправили на спецплощадку временного содержания. Через час получилось найти владельца лошадей. Правоохранители составили на него административный протокол.

Ранее «пес-байкер» ехал на мотоцикле по Москве и попал на видео.

