Москвичи устроили ДТП с инспектором МАДИ после нападения

В Москве двое мужчин напали на инспектора Московской административной дорожной инспекции и сбили его автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
«Инспектор заметил нарушение правил парковки. Один из мужчин начал снимать сцепку эвакуатора и ударил его, а затем попытался задержать, чтобы второй успел скрыться с места на автомобиле», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры Москвы, чтобы остановить правоохранителя нарушитель обхватил мужчину за туловище, и в этот момент водитель совершил наезд.
Также сообщается, что привлечение злоумышленников к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.
