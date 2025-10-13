На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поисковик оценил шансы найти пропавшую в тайге семью Усольцевых

Поисковик Сергеев: после схода снега шансы найти семью Усольцевых станут выше
Shutterstock/Lena_Sokolova

Шансы найти семью Усольцевых, пропавшую две недели назад в тайге в Красноярском крае, станут выше после схода снега. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«Я надеюсь, что мы будем находить достаточное количество специалистов для проверки, для выезда на автономные задачи, но объективно, я полагаю, что настоящая эффективная работа возможна только после того, как сойдет снежный покров», — заявил он.

По словам специалиста, группа поисковиков прошла пешком больше 4 600 км на месте, однако все было изучено по глубокому снегу. Он отметил, что при таких погодных условиях есть вероятность что-то пропустить.

Сергеев добавил, что волонтерам осталось проверить каменную осыпь более 2,5 км в одну сторону и 1,5 км в другую. При таких условиях скорость перемещения группы составляет не больше 300 метров в час.

Накануне в Красноярском крае завершились активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге 28 сентября.

Искать главу семейства, его жену и пятилетнюю дочь теперь будут только профессионалы и аттестованные спасатели. Сейчас поиски семьи сосредоточены там, где был зафиксирован сигнал телефона мужчины. Однако плохая погода не оставляет надежды, что пропавшие еще живы.

Ранее красноярский депутат прокомментировал завершение поисков семьи Усольцевых.

