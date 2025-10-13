Поисковик оценил шансы найти пропавшую в тайге семью Усольцевых

Шансы найти семью Усольцевых, пропавшую две недели назад в тайге в Красноярском крае, станут выше после схода снега. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«Я надеюсь, что мы будем находить достаточное количество специалистов для проверки, для выезда на автономные задачи, но объективно, я полагаю, что настоящая эффективная работа возможна только после того, как сойдет снежный покров», — заявил он.

По словам специалиста, группа поисковиков прошла пешком больше 4 600 км на месте, однако все было изучено по глубокому снегу. Он отметил, что при таких погодных условиях есть вероятность что-то пропустить.

Сергеев добавил, что волонтерам осталось проверить каменную осыпь более 2,5 км в одну сторону и 1,5 км в другую. При таких условиях скорость перемещения группы составляет не больше 300 метров в час.

Накануне в Красноярском крае завершились активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге 28 сентября.

Искать главу семейства, его жену и пятилетнюю дочь теперь будут только профессионалы и аттестованные спасатели. Сейчас поиски семьи сосредоточены там, где был зафиксирован сигнал телефона мужчины. Однако плохая погода не оставляет надежды, что пропавшие еще живы.

