Красноярский депутат прокомментировал завершение поисков семьи Усольцевых

Депутат Кулеш: поиски пропавшей семьи Усольцевых временно приостановили
ГУ МВД России по Красноярскому краю

Группа альпинистов, участвующая в поиске семьи Усольцевых, последовала в сложный участок, однако, если не будут найдены какие-то предметы, части одежды, снаряжение, поиски сегодня будут прекращены. Такое заявление сделал депутат Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш в своем Telegram-канале.

«Поиски будут продолжены, как только сойдёт снег, по возможности и силам. Продолжать поиски сейчас — рисковать здоровьем и жизнями поисковиков. Спасибо всем, кто десять дней работал в холоде и непогоде: спасателям, волонтерам, сотрудникам полиции. Низкий поклон», — написал он.

Кулеш также пожелал сил близким Сергея, Ирины и Арины.

12 октября стало известно о завершении активной фазы поисков семьи Усольцевых. В региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что поиск переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. Там добавили, что сворачивается и штаб на месте поиска. Сформированные группы специалистов будут получать четкие, конкретные задачи от удаленного координатора и работать на конкретных местах.

Ранее сообщалось, что добровольцы обследовали сотни километров лесных дорог в поисках Усольцевых.

