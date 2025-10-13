На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На детской площадке в Москве нашли мертвого подростка

РЕН ТВ: в Москве на детской площадке нашли тело подростка
Тело 17-летнего юноши обнаружили лежащим на детской площадке на севере Москвы. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 13 октября в Левобережном районе в парке Дружба. Тело подростка нашли на территории детской площадки. По предварительным данным, подросток употреблял наркотические вещества на игровой площадке и в результате скончался.

Правоохранительные органы работают на месте происшествия, осматривая территорию. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в череповецкой квартире нашли тела троих подростков. Еще одну несовершеннолетнюю в тяжелом состоянии госпитализировали. Предварительно, дети погибли после употребления наркотиков.

Ранее нарколог назвал первые признаки наркотической зависимости у подростка.

