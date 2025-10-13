В Госдуме объяснили, почему Wi-Fi и кондиционеры на остановках в России появятся не скоро

Новый госстандарт для автобусных остановок с кондиционерами, обогревателями и Wi-Fi основан на объективных потребностях россиян, однако в некоторых городах и регионах они могут и вовсе не появиться, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев.

«Действующие нормативы датируются 2003 годом. Требования к остановкам разрозненные и не обеспечивают должного уровня комфорта. Новый ГОСТ для остановок задает вектор для развития комфортного и современного общественного транспорта в России. Однако его реализация столкнется с объективными трудностями. Несмотря на прогрессивность, у проекта есть слабые места. Например, понятие «сопротивляемость к вандализму», указанное в ГОСТе, никак не расшифровано, что может создать проблемы на практике. Кроме того, даже после утверждения ГОСТ будет носить рекомендательный характер, и его повсеместное применение не гарантировано. Наиболее вероятно, что первыми по новым стандартам будут обустраиваться остановки в крупных городах и на ключевых маршрутах с высоким пассажиропотоком», — сказал он.

В стандарте учли реальные интересы россиян, считает Кошелев. По его словам, интернет необходим на остановках общественного транспорта.

«ГОСТ создан на основе экспертного анализа объективных потребностей пассажиров и транспортной системы. Проект стандарта проходит сейчас активное обсуждение среди ключевых ведомств: Минтранса, Росавтодора, ГИБДД, ЦОДД Москвы и других. Но, думаю, что каждый стоящий на остановке человек хотел бы, чтобы остановка была такой, как ее описывает новый ГОСТ. Оборудование остановок точками доступа Wi-Fi — это фактически обязательный элемент современной транспортной инфраструктуры. Пассажиры должны иметь возможность в реальном времени отслеживать изменение расписания, планировать поездки с пересадками, знакомиться с картой маршрутов. К тому же, возможность работать, общаться или просто «посидеть» помогает скоротать время ожидания. Плюс, у людей будет экономия мобильного трафика, что актуально для туристов и людей с ограниченным тарифным планом», — сказал он.

Депутат также отметил высокую стоимость будущих остановочных павильонов, но предупредил, что ожидать изменений в ближайшее время не стоит.

«Точных дат повсеместного обновления пока нет. Сроки вступления самого ГОСТа в силу пока также неизвестны. Поэтому, не стоит ожидать, что в ближайшие годы кондиционеры и Wi-Fi появятся на каждой остановке в стране. Очевидно, что скорость обновления будет сильно различаться в разных регионах и городах, завися от их бюджетов и приоритетов. Где-то такие остановки могут и вовсе не появиться. Прямых оценок общих затрат еще нет, но очевидно, что стоимость реализации будет высокой. Современные остановочные павильоны от производителей могут стоить от 90 до более 400 тысяч рублей только за конструкцию, без учета монтажа и оснащения. Плюс оборудование для кондиционирования, обогрева, электронные табло и системы Wi-Fi», — сказал он.

До этого «Коммерсант» сообщил, что в России готовится новый ГОСТ для автобусных и троллейбусных остановок. В документе говорится о трех видах остановок: базовые, улучшенные и расширенные. В наиболее людных местах, где пассажиропоток от 500 людей в день, будут ставить расширенный тип павильонов. Базовые обслуживают около 100 пассажиров в сутки, а улучшенные – от 100 до 500. Однако, все виды остановок должны быть оснащены Wi-Fi, системами подогрева и кондиционерами. Отмечается, что павильоны оснастят электронными табло с расписанием. Пока срок вступление документа в силу неизвестен.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда по МСД проиндексирована с 13 октября.