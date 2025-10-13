На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка заняла деньги у сестры и перевела мошенникам почти 12 млн рублей

В Волгоградской области женщина стала жертвой мошенников, отправив им почти 12 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Пострадавшей рассказали о кредите, который на нее якобы оформили неизвестные. Чтобы обезопасить свои счета, ей предложили перевести средства на указанный злоумышленниками счет.

С неизвестными женщина общалась в течение двух недель. За это время она отдала аферистам 11 миллионов 960 тысяч рублей. Часть этих средств пострадавшая заняла у сестры.

Позже россиянка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», – сообщается в публикации.

До этого в Благовещенске мошенники дважды обманули пенсионерку. Сначала, следуя их инструкциям, она отдала более 600 тысяч.

Спустя некоторое время они рассказали о необходимости фиктивно продать квартиру через определенное риелторское агентство. В результате пенсионерка лишилась более чем 3,6 миллиона рублей.

Ранее москвичка получила от мошенников дорогой букет и не отдала им деньги.

