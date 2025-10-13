Москвичка получила от мошенников дорогой букет и не отдала им деньги

Москвичка едва не стала жертвой мошенников, поверив в доставку цветов. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, неизвестные сообщили девушке о доставке цветов. Чтобы получить букет, она продиктовала код из сообщения.

Затем аферисты рассказали о взломе аккаунта на «Госуслугах», после чего кто-то якобы оформил на пострадавшую кредит и полученные деньги направили на нужды ВСУ.

В течение двух дней девушка находилась под давлением неизвестных. В это время ей доставили букет за 40 тысяч рублей.

В какой-то момент она рассказала родственникам о ситуации, они убедили ее прекратить общение с мошенниками до момента, когда им удалостся бы получить от нее деньги.

До этого стало известно о новой схеме аферистов, связанной с покупками. В Telegram-каналах они предлагают промокоды на 2000 рублей, на которые можно купить косметику.

Чтобы получить скидку, пользователи должны зарегистрироваться на конкретном сервисе проверки кредитной истории и отправить скриншот с личными данными. После отправки бот перестает отвечать. Предположительно, так мошенники собирают сведения для оформления кредитов.

Ранее московская школьница сожгла квартиру, пытаясь вскрыть сейф по просьбе мошенников.