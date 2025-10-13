На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичка получила от мошенников дорогой букет и не отдала им деньги

Baza: в Москве мошенники подарили девушке букет
true
true
true
close
Depositphotos

Москвичка едва не стала жертвой мошенников, поверив в доставку цветов. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, неизвестные сообщили девушке о доставке цветов. Чтобы получить букет, она продиктовала код из сообщения.

Затем аферисты рассказали о взломе аккаунта на «Госуслугах», после чего кто-то якобы оформил на пострадавшую кредит и полученные деньги направили на нужды ВСУ.
В течение двух дней девушка находилась под давлением неизвестных. В это время ей доставили букет за 40 тысяч рублей.

В какой-то момент она рассказала родственникам о ситуации, они убедили ее прекратить общение с мошенниками до момента, когда им удалостся бы получить от нее деньги.

До этого стало известно о новой схеме аферистов, связанной с покупками. В Telegram-каналах они предлагают промокоды на 2000 рублей, на которые можно купить косметику.

Чтобы получить скидку, пользователи должны зарегистрироваться на конкретном сервисе проверки кредитной истории и отправить скриншот с личными данными. После отправки бот перестает отвечать. Предположительно, так мошенники собирают сведения для оформления кредитов.

Ранее московская школьница сожгла квартиру, пытаясь вскрыть сейф по просьбе мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами