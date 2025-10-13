«Королева марафонов» Блиновская может просить о досрочном освобождении

Блогер Елена Блиновская уже имеет право просить о досрочном освобождении. Об этом заявила ее адвокат Наталья Сальникова в беседе с РИА Новости.

«У нее уже есть право подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении», — сказала юрист.

Однако Сальникова не уточнила, будет ли подано такое ходатайство.

13 октября Московский городской суд изменил приговор Блиновской, смягчив наказание с 5 до 4,5 года.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

Ранее мать Блиновской расплакалась в суде.