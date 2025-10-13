На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик спрогнозировала аномальные холода в Москве и Подмосковье

Синоптик Позднякова: в столице температура упадет ниже климатической нормы
Игорь Иванко/Агентство «Москва»

В столичном регионе в ближайшее время установится холодная погода, температура воздуха задержится на уровне ниже климатической нормы. Об этом RT сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На этой неделе, в период с 15 по 17 октября, в Москве и области прогнозируются осадки – в ночные часы пройдет дождь с мокрым снегом. Это связано с тем, что столица попадет в тыл циклона, который уже накрыл город, отметила синоптик. Днем, по ее словам, будет идти просто дождь, а ночью к нему добавится снег.

При этом в Подмосковье в эти дни ночью температура воздуха опустится до -…+5 градусов, в столице будет варьироваться от +2 до +4 градусов. В остальные дни на этой неделе средняя температура воздуха ночью в Москве составит +1…+3 градуса, днем +5…+7 градусов, что ниже климатической нормы, отметила Позднякова.

«Ветер у нас будет уже сегодня достаточно плотный — северо-западный, 6—11 м/с. В последующие дни плотный ветер сохранится», — заключила эксперт.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что предстоящей зимой в Москве выпадет больше снега, чем в предыдущие два года. По его словам, жителям и гостям столицы стоит ожидать наиболее устойчивого похолодания и ежедневных морозов после 15 ноября. Синоптик уточнил, что в случае, если в этот период пойдет снег, в городе начнет формироваться снежный покров, который наиболее устойчивым станет в начале декабря.

Ранее сообщалось, что Земля попала в высокотемпературный поток солнечного ветра.

