Москвичам рассказали, стоит ли ждать снежную зиму в этом году

Синоптик Ильин: снежная зима ожидается в Москве в этом году

Предстоящей зимой в Москве выпадет больше снега, чем в предыдущие два года. Об этом «Москве 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, жителям и гостям столицы стоит ожидать наиболее устойчивого похолодания и ежедневных морозов после 15 ноября. Синоптик уточнил, что в случае, если в данный период пойдет снег, в городе начнет формироваться снежный покров. Ильин добавил, что он станет наиболее устойчивым в начале декабря или в его первой декаде.

Накануне Telegram-канал «Осторожно новости» опубликовал видео с первым снегом в Московской области. В посте уточнялось, что кадры предоставили жители Подольска. По информации Гидрометцентра, в столице и Московской области ночью и утром понедельника будет действовать желтый уровень погодной опасности. В регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя, а в отдельных районах выпадет мокрый снег.

До этого синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в начале недели в Москве ожидается холодная и ненастная погода. 13 октября столица может получить около трети месячной нормы осадков. Их количество составит 17–22 мм, а в отдельных районах может достигнуть 22–27 мм при октябрьской норме 70 мм.

Ранее сообщалось, что снег выпал в горах Сочи.