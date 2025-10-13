На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали, стоит ли ждать снежную зиму в этом году

Синоптик Ильин: снежная зима ожидается в Москве в этом году
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Предстоящей зимой в Москве выпадет больше снега, чем в предыдущие два года. Об этом «Москве 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, жителям и гостям столицы стоит ожидать наиболее устойчивого похолодания и ежедневных морозов после 15 ноября. Синоптик уточнил, что в случае, если в данный период пойдет снег, в городе начнет формироваться снежный покров. Ильин добавил, что он станет наиболее устойчивым в начале декабря или в его первой декаде.

Накануне Telegram-канал «Осторожно новости» опубликовал видео с первым снегом в Московской области. В посте уточнялось, что кадры предоставили жители Подольска. По информации Гидрометцентра, в столице и Московской области ночью и утром понедельника будет действовать желтый уровень погодной опасности. В регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя, а в отдельных районах выпадет мокрый снег.

До этого синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в начале недели в Москве ожидается холодная и ненастная погода. 13 октября столица может получить около трети месячной нормы осадков. Их количество составит 17–22 мм, а в отдельных районах может достигнуть 22–27 мм при октябрьской норме 70 мм.

Ранее сообщалось, что снег выпал в горах Сочи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами