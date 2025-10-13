Россиянам рассказали, в какие даты выгоднее всего брать отпуска в 2026 году

В России в 2026 году выгоднее всего брать отпуска в апреле, мае и ноябре

В 2026 году выгоднее всего брать отпуск в марте, апреле, мае и ноябре. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сервисы «Авито Путешествия» и «Авито Работа».

Как выяснили эксперты, проанализировав производственный календарь, если оформить отпуск с 10 по 13 марта, можно получить 9 дней непрерывного отдыха, учитывая праздники, — с 7 по 15 марта. Всего 4 дня отпуска с 27 по 30 апреля позволят продлить майские праздники до 9 дней (с 27 апреля по 3 мая). Отпуск с 12 по 15 мая увеличит вторые майские праздники также до 9 дней (с 9 по 17 мая).

Короткий отпуск 2-3 или 5-6 ноября благодаря Дню народного единства и выходным превратится в пятидневный отдых. Для максимального продления новогодних каникул отпуск лучше взять в конце декабря. Если оформить 29 и 30 декабря, можно отдыхать непрерывно до 12 января.

С точки зрения финансовой выгоды отпуск лучше брать с максимальным количеством рабочих дней. В 2026 году самыми удачными будут: июль (23 рабочих дня), апрель, сентябрь, октябрь, декабрь (по 22 рабочих дня).

Исполнительный директор Альянса турагентств Наталья Осипова до этого рассказала, где россияне планируют провести длинные ноябрьские выходные.

По ее словам, большинство граждан РФ запланировали на ноябрьские выходные путешествия — по сравнению с прошлым годом количество бронирований выросло на 16%. Популярностью пользуются традиционно Петербург, Москва и Казань.

