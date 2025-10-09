На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Работодателей могут штрафовать за сорванный отпуск сотрудников

Общественники напомнили о штрафах до 50 тыс. рублей за вызов работников из отпуска
true
true
true
close
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров напомнил, что работодателям может грозить штраф в размере до 50 тыс. рублей за принудительный вызов сотрудников из отпуска. Об этом пишет ТАСС.

Согласно трудовому законодательству, отпуск работников может быть досрочно прекращен по просьбе работодателя, но только при условии согласия сотрудника вернуться к работе.

«За нарушение существующих норм грозит штраф по ч. 1 статьи 5.27 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа. Для должностных лиц и ИП — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей», — подчеркнул он.

Также Машаров призвал работодателей осознавать, что отказ сотрудников прервать отпуск не может считаться нарушением трудовой дисциплины и основанием для увольнения.

До этого стало известно, что россияне стали чаще тратить отпуск на сон. Набирает популярность «сонный туризм» — короткие поездки с целью выспаться, восстановиться, побыть в тишине и на свежем воздухе.

Самым привлекательным местом для сна большинство опрошенных считают уединенные домики в горах на Алтае или Кавказе (29%) либо спа-отель недалеко от своего города (28%). На третьем месте — ретрит-центр на природе, например в Карелии или на Байкале (25%), на четвертом — санаторий или пансионат в средней полосе России (18%). Жители мегаполисов интуитивно выбирают места, где они могут отдохнуть от своей повседневной среды.

Ранее россиянам напомнили о праве сохранить отпуск в случае болезни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами