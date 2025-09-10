Ученые выявили у российских подростков проблемы с лишним весом

Ситуация с проблемой лишнего веса среди подростков в России вызывает тревогу. Об этом ТАСС сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья РУДН Елена Каверина.

Особенно остро это проявляется в возрастной группе 15-17 лет, отмечает Каверина. По ее информации, рост ожирения отражает глубокие нарушения в культуре питания и образе жизни молодых людей.

Глобальная статистика подтверждает тенденцию. Впервые количество детей и подростков с избыточным весом превысило число тех, кто страдает от недоедания. В докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) говорится о резком росте ожирения среди детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет — с 2000 года их число удвоилось и достигло 391 миллиона человек.

Между тем, этнические особенности также влияют на развитие ожирения у подростков. Как показало исследование, особенно остро стоит проблема ожирения у детей из Сибири. В регионе существует множество этносов, предрасположенных к лишнему весу. У подростков с этими проблемами часто выявляют гипертонию, диабет и болезни печени.

