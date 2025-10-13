На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Практически каждый 20-й школьник в России может иметь расстройство пищевого поведения

«Известия»: российские школьники чаще страдают анорексией и булимией
Global Look Press

У российских школьников стали чаще диагностировать расстройства пищевого поведения (РПП), пишут «Известия».

По данным Центра изучения РПП, 4,5% подростков в стране — почти каждый 20-й — страдают от психических заболеваний, связанных с приемом пищи. В статье отмечается, что школьники могут выдавать симптомы РПП за гастрит или стремление к правильному питанию. Однако они всегда сопровождаются искаженным восприятием тела, высокой тревожностью, виной и болезненным контролем веса.

Медицинский психолог Анна Вандаева подчеркнула, что речь идет о заболеваниях, а не о подростковых капризах. По этой причине детям нужна помощь профессионалов.

«Чаще всего причины развития РПП у детей связаны с формированием личности, влиянием семьи, школьным стрессом, буллингом, ранними изменениями тела в пубертате. Иногда роль играют социальные сети с навязанными идеалами красоты и страх быть отверженным», — добавила психолог Ольга Ромашина.

До этого врач Елена Павловская рассказала, что среди детей теперь часто встречается скрытый вид ожирения — саркопеническое, при котором внешне они могут выглядеть стройными, но при этом иметь тело стареющего взрослого со снижением мышечной массы.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Анна Сирота задалась вопросом, имеют ли россияне право питаться неправильно.

