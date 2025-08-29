На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура потребовала вернуть государству издательство «Музыка»

ГП потребовала обратить в доход государства акции издательства «Музыка»
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

Генеральная прокуратура России потребовала через суд обратить в доход государства акции издательства «Музыка». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иск.

Согласно документу, всего ведомство попросило обратить в доход государства 10849 акций АО «Издательство «Музыка», зарегистрированных на ООО «Издательство «Гамма-Пресс», а также доли ответчиков в «Гамме-Пресс» и в «Музыкальном издательстве «П.Юргенсон». В роли ответчиков выступят супруги Марк и Елена Зильберквит, дочь их делового партнера Анастасия Юргенсон.

В качестве обеспечительных мер Генпрокуратура потребовала наложить арест на доли в уставных капиталах предприятий, а также на движимое и недвижимое имущество. Помимо этого, ведомство попросило запретить действия, связанные с выводом средств.

Несколькими часами ранее Генпрокуратура РФ потребовала запретить выезд из России возглавляющему издательство «Музыка» гражданину США Марку Зильберквиту. По версии ведомства, мужчина, несмотря на законодательный запрет, будучи директором госпредприятия, учредил частные организации ООО «Гамма-Пресс» и ООО «Музыкальное издательство П. Юргенсон».

Кроме того, в 2012 году Зильберквит устроил фиктивный аукцион, продав 100% акций «Музыки» юрлицу ООО «Издательство «Гамма-Пресс», тем самым фактически приватизировав издательство, а вместе с ним и нотную библиотеку.

Ранее сообщалось, что Росимуществу передали управление активом финской Fortum.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами