Генпрокуратура потребовала вернуть государству издательство «Музыка»

Генеральная прокуратура России потребовала через суд обратить в доход государства акции издательства «Музыка». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иск.

Согласно документу, всего ведомство попросило обратить в доход государства 10849 акций АО «Издательство «Музыка», зарегистрированных на ООО «Издательство «Гамма-Пресс», а также доли ответчиков в «Гамме-Пресс» и в «Музыкальном издательстве «П.Юргенсон». В роли ответчиков выступят супруги Марк и Елена Зильберквит, дочь их делового партнера Анастасия Юргенсон.

В качестве обеспечительных мер Генпрокуратура потребовала наложить арест на доли в уставных капиталах предприятий, а также на движимое и недвижимое имущество. Помимо этого, ведомство попросило запретить действия, связанные с выводом средств.

Несколькими часами ранее Генпрокуратура РФ потребовала запретить выезд из России возглавляющему издательство «Музыка» гражданину США Марку Зильберквиту. По версии ведомства, мужчина, несмотря на законодательный запрет, будучи директором госпредприятия, учредил частные организации ООО «Гамма-Пресс» и ООО «Музыкальное издательство П. Юргенсон».

Кроме того, в 2012 году Зильберквит устроил фиктивный аукцион, продав 100% акций «Музыки» юрлицу ООО «Издательство «Гамма-Пресс», тем самым фактически приватизировав издательство, а вместе с ним и нотную библиотеку.

